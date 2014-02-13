Корчинський дав інтерв`ю: "Я шкодую, що не кинув жодної пляшки з бензином у Беркут"

Про це він заявив в інтерв`ю Громадському ТБ.

Водночас, Корчинський не виявив бажання з`являтися на засідання суду 24 лютого, де розглядатиметься питання його амністії.

Читайте такожСуд відмовився амністувати Корчинського"Вони запропонували, шоб я сів в тюрму, а потім вони будуть вирішувати, звільнювати мене, чи ні. Вони пропонують мені приїхати в країну і почекати, поки та симпатична жіночка-суддя вирішить зі своїм начальством в Адміністрації Президента, що зі мною далі робити", - заявив лідер "Братства".

За його словами, він гнівається на МВС і "деяких" опозиціонерів, за те, що був позбавлений можливості брати участь у "всенородному святі" 19-22 січня і не кинув жодної пляшки з "коктейлем Молотова" у правоохоронців.

Також Корчинскьий каже, що опозиція розгорнула компанію з його дискредитації, називаючи провокатором і закликає не вірити законам про амністію.

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"Сидіти будуть всі, шляху назад немає", - заявив він.

Лідер "Братства" підкреслює, що закон про незаконні воєнізовані формування був розроблений "під нього" ще 1993 року, і ті, хто записався в загони самооборони, мають "стояти до кінця": "Тримайтеся якось там, а я буду намагатися хоч якось допомагати", - зазначив Корчинський.

Як повідомляв УНІАН, Шевченківський райсуд Києва відмовився приймати рішення щодо застосування амністії до лідера "Братства" Дмитра Корчинського через його відсутність на судовому засіданні і переніс слухання справи на 24 лютого.