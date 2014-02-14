Кабмін придумав, як стимулювати економічне зростання

Про це заявив економічний експерт Михайло Мищишин, коментуючи розроблений Кабміном Порядок залучення кредитів під державні гарантії в 2014 році, пише Обозреватель.

За словами експерта, у випадку затвердження цього документа міністерства зможуть залучати в державні та регіональні проекти дешеві кредитні ресурси, якщо кошторис витрат проекту перевищить чинний бюджетний розпис.

"На залучені таким чином кредитні кошти будуть завершуватися заморожені раніше будівельні об'єкти, у тому числі житлові будинки, створюватися нові підприємства і основні засоби державної та комунальної власності", - зауважив Міщишин.

Економіст стверджує, що мова йде передусім про пріоритетні галузі програми активізації економіки України: сільському господарстві, енергетиці, інформаційних технологіях.

Крім того проект також повинен бути спрямований на збільшення експортного потенціалу України, імпортозаміщення, підтримку національного товаровиробника, здійснюватися у сфері науки, освіти і так далі.

"У разі затвердження постанови уряду це відкриє шлях до дешевих кредитів для здійснення і завершення об'єктів найважливіших державних і регіональних програм у 2014 році", - вважає він.