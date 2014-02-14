Українці прагнуть до Європи заради свободи та безпеки - Баррозу

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Баррозу заявив під час виступу в Лондонській Школі Економіки щодо реформування Європейського Союзу, додавши, що українці прагнуть до Європи задля свободи та безпеки.

”Ми пройшли довгий шлях. Сто років тому Європа показала світові, як не треба діяти. Сьогодні Європа вказує на шлях уперед - більш мирний, більш заможний і більш прогресивний континент, який навіть не можна було уявити. Менше аніж через сто днів, коли 500 мільйонів людей по всій Європі матимуть шанс висловити свою думку щодо майбутнього Європи через демократичні вибори, ми не повинні сприймати це як належне”,- сказав у виступі Баррозу.

«Лише запитайте про це людей, які розмахують європейськими прапорами на вулицях України. Вони прагнуть до Європи заради свободи і безпеки. Вони знають, що таке Європа», - додав Президент Європейської Комісії.