Оприлюднено фото чоловіка, який побив американця в Криму
Міліція Криму оприлюднила фото підозрюваного в побитті громадянина США. Як повідомили в республіканському главку МВС, усіх, хто впізнав нападника, просять звернутися до правоохоронців.
Співробітники Сімферопольського МУВС встановлюють особу і місцезнаходження підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень іноземному громадянину Джеффрі Луббі.
Читайте такожУ Криму побили американця, друзі якого підтримують Євромайдан
Як повідомлялося, Джеффрі Луббі зазнав побиття біля одного з барів Сімферополя, де він перебував зі своїми друзями - прихильниками Євромайдану.
Американець очолює проект "Диверсифікація і підтримка туристичного сектору Криму", фінансований Євросоюзом.
Проект "Диверсифікація і підтримка туристичного сектору Криму" реалізується на кошти ЄС за підтримки Міністерства курортів і туризму АРК. Мета проекту - сприяння диверсифікації індустрії туризму в Криму і створення більш збалансованого і привабливого туристичного продукту. Для цього ЄС виділив 5 мільйонів євро.