Оприлюднено фото чоловіка, який побив американця в Криму

Співробітники Сімферопольського МУВС встановлюють особу і місцезнаходження підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень іноземному громадянину Джеффрі Луббі.

Читайте такожУ Криму побили американця, друзі якого підтримують Євромайдан

Як повідомлялося, Джеффрі Луббі зазнав побиття біля одного з барів Сімферополя, де він перебував зі своїми друзями - прихильниками Євромайдану.

Американець очолює проект "Диверсифікація і підтримка туристичного сектору Криму", фінансований Євросоюзом.

Проект "Диверсифікація і підтримка туристичного сектору Криму" реалізується на кошти ЄС за підтримки Міністерства курортів і туризму АРК. Мета проекту - сприяння диверсифікації індустрії туризму в Криму і створення більш збалансованого і привабливого туристичного продукту. Для цього ЄС виділив 5 мільйонів євро.