В Україні посилять перевірки за якістю автомобілів та запчастин: кого це зачепить

В Україні посилять перевірки за якістю транспортних засобів та автомобільного обладнання. Про це повідомила пресслужба "Укртрансбезпеки".
Зазначається, що контроль стосуватиметься нових машин, запчастин та обладнання, які вводяться в обіг на українському ринку. Особливу увагу буде приділено запчастинам виробником яких є країни Азії.
"Головна мета заходів – запобігти введенню в обіг та надання на ринок продукції, що може становити ризик для життя чи здоров'я людей та не відповідає встановленим вимогам", - йдеться в повідомленні.
Під час заходів ретельно перевірятиметься:
- наявність документів, що підтверджують відповідність продукції встановленим вимогам;
- правильність нанесення знаків відповідності технічним регламентам та іншого обов'язкового маркування;
- інформацію про виробника, імпортера або уповноваженого представника;
- дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства щодо введення продукції в обіг та її надання на ринку.
У пресслужбі "Укртрансбезпеки" також закликали виробників, імпортерів та розповсюджувачів автопродукції відповідально ставитися до дотримання законодавства та перевірити наявність належно оформленої супровідної документації.
Зміни для водіїв - важливі новини
Як писав УНІАН, у парламенті пропонують посилити покарання для водіїв, які безпідставно паркуються на місцях для осіб з інвалідністю. У чинній версії закону йдеться про штраф розміром від 1,2 тис. до 1,7 тис. грн.
8 липня стало відомо, що в Україні ухвалили зміни до правил видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Так, в Україні запровадили нові строки дії водійських посвідчень та обов’язкове регулярне підтвердження стану здоров’я під час їх обміну.
Раніше повідомлялося, що в Україні мали плани змінити правила у сфері дорожнього законодавства. Передбачалася поява оновленої системи категорій водійських прав, а також перегляд вікових умов їх отримання.