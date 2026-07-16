В Україні посилять перевірки за якістю автомобілів та запчастин: кого це зачепить

Особливу увагу буде приділено запчастинам, виробником яких є країни Азії.

В Україні посилять перевірки за якістю транспортних засобів та автомобільного обладнання. Про це повідомила пресслужба "Укртрансбезпеки".

Зазначається, що контроль стосуватиметься нових машин, запчастин та обладнання, які вводяться в обіг на українському ринку. Особливу увагу буде приділено запчастинам виробником яких є країни Азії.

"Головна мета заходів – запобігти введенню в обіг та надання на ринок продукції, що може становити ризик для життя чи здоров'я людей та не відповідає встановленим вимогам", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Під час заходів ретельно перевірятиметься:

наявність документів, що підтверджують відповідність продукції встановленим вимогам;

правильність нанесення знаків відповідності технічним регламентам та іншого обов'язкового маркування;

інформацію про виробника, імпортера або уповноваженого представника;

дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства щодо введення продукції в обіг та її надання на ринку.

У пресслужбі "Укртрансбезпеки" також закликали виробників, імпортерів та розповсюджувачів автопродукції відповідально ставитися до дотримання законодавства та перевірити наявність належно оформленої супровідної документації.

Зміни для водіїв - важливі новини

Як писав УНІАН, у парламенті пропонують посилити покарання для водіїв, які безпідставно паркуються на місцях для осіб з інвалідністю. У чинній версії закону йдеться про штраф розміром від 1,2 тис. до 1,7 тис. грн.

8 липня стало відомо, що в Україні ухвалили зміни до правил видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Так, в Україні запровадили нові строки дії водійських посвідчень та обов’язкове регулярне підтвердження стану здоров’я під час їх обміну.

Раніше повідомлялося, що в Україні мали плани змінити правила у сфері дорожнього законодавства. Передбачалася поява оновленої системи категорій водійських прав, а також перегляд вікових умов їх отримання.

Вас також можуть зацікавити новини: