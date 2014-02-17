У Криму за атаку на сайт Партії регіонів хакера засудили до 4 років умовно

Київський районний суд Сімферополя в понеділок, 17 лютого, засудив IT-фахівця, сайту кримської організації Партії регіонів, якого звинувачували в блокуванні роботи, до чотирьох років позбавлення волі умовно.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Криму.

Це – перший у Криму вирок за кіберзлочин.

Мережеву атаку, яка була підкріплена фальшивим зверненням голови кримського уряду Анатолія Могильова, було здійснено під час останньої виборчої кампанії. У ній підозрювали 32-річного жителя Києва. Він звинувачувався за ч.3 ст.27, ч.2 ст.361 Кримінального кодексу - організація несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерів і автоматизованих систем.

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«Обвинувачуваного засуджено до чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у сфері IT-технологій на три роки. Покарання застосоване умовно. Тепер вирок вивчає прокуратура – адже вона наполягала на реальному покаранні», - розповів УНІАН представник наглядового відомства.