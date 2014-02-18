Охорона офісу ПР сильно побила фотокореспондента, йому зламано ніс - ЗМІ
13:04, 18 лютого 2014Політика
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Під офісом Партії регіонів, який раніше захопили активісти, а потім звільнив "Беркут", охорона побила фотокореспондента Максима Требухова.
Офіс ПР / Фото: Олександр Рудоманов
«Їх було 6 осіб. Я знімав. Вони накинулися на мене і почали бити - по голові, по обличчю, тіло, на щастя, було захищене бронежителом. Медики кажуть, що у мене зламаний ніс, так що зараз поїду в лікарню», - розповів Требухов, передає LB.ua.
За нього заступився колега - інший фотокор. Охорона ПР розбила йому камеру.
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