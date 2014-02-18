Унаслідок сутичок з активістами госпіталізовано 8 бійців внутрішніх військ - МВС

Унаслідок сутичок з мітингувальниками в Києві госпіталізовано 8 бійців внутрішніх військ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВВ МВС України, у одного із госпіталізованих - перелом руки, у іншого - ноги. Загальна кількість постраждалих в наслідок сутичок правоохоронців уточнюється.

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Також у прес-службі зазначили, що наразі перевіряється інформація щодо взяття в полон трьох солдатів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві поновилися сутички правоохоронців з мітингувальниками. Вони відбуваються на прилеглих до ВР вулицях. У трьох медичних пунктах євромайданівців наразі перебуває близько 25 поранених. У них в основному поранення від травматичних куль та світло-шумових гранат, які застосовують правоохоронці.