Богатирьову закидали цеглою - очевидці
14:35, 18 лютого 2014Політика
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У центрі Києва, неподалік від епіцентру протистояння, в Маріїнському парку мітингувальники закидали цеглою міністра охорони здоров'я України Раїсу Богатирьову.
Раїса Богатирьова
Про це у Facebook написав Сергій Чаплигін.
«Люди закидали міністра охорони здоров'я цеглинами. Це їй за те, що людей вивозили в СІЗО прямо з лікарень!», - пояснив він і опублікував фото міністра, коли вона намагалася залишити периметр протистоянь.
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