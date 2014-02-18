Богатирьову закидали цеглою - очевидці

Про це у Facebook написав Сергій Чаплигін.

«Люди закидали міністра охорони здоров'я цеглинами. Це їй за те, що людей вивозили в СІЗО прямо з лікарень!», - пояснив він і опублікував фото міністра, коли вона намагалася залишити периметр протистоянь.

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