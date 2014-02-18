Президент Європарламенту шокований повідомленнями про загиблих активістів у Києві

Президент Європарламенту Мартін Шульц стурбований загибеллю мітингуючих у Києві та закликає всі сторони конфлікту до стриманості й діалогу.

Про це він написав у своєму Твіттері.

"Шокований і засмучений повідомленнями про вбивства в Україні протестуючих, закликаю до стриманості та діалогу, насильство не є способом врегулювати кризу", - написав Шульц.

Читайте такожНа вулицях Києва розгорілася справжня війна (Пряма трансляція. Відео)

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН, опублікованому вчора, Президент Європейського парламенту Мартін Шульц заявив, що Євросоюз готовий підписати Угоду про асоціацію відразу після завершення політичної кризи в Україні.

За словами Шульца, вихід з кризи можливий лише через діалог, а не насильство. "Три головні опозиційні партії, народний рух Євромадану й урядова сторона повинні знайти мирне вирішення через переговори, яке б спиралося на консенсус", - сказав він.