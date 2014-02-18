Президент зустрінеться з опозицією, коли припиниться силове протистояння – Герман

Про це у коментарі Радіо Свобода сказала народний депутат від Партії регіонів Ганна Герман.

«Переговори відбудуться, тільки коли припиняться силові методи боротьби, коли опозиція прибере людей зі зброєю з вулиць і коли поновиться спокій у країні. Тоді треба сідати за стіл переговорів», – зазначила вона.

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«Треба домовлятися. Те, що робить зараз опозиція, закликаючи далі до збройного протистояння, – це великий злочин проти українського народу й української держави. Лідери опозиції повинні схаменутися і припинити вести людей на кровопролиття», – додала Герман.

За її словами, президент «закликав і закликає до того, щоб повернутися до мирних переговорів, щоб повернути у країну спокій і припинити кровопролиття». «Президент вмовляє щодо цього вже кілька місяців. Президент не хоче воювати. Президент хоче миру, спокою і розвитку в Україні», – сказала Герман.

Народний депутат також підтвердила зустріч представників опозиції з Януковичем у вівторок, однак подробиці не повідомила.

Про ймовірні переговори президента й опозиції у середу раніше повідомив спікер Верховної Ради Володимир Рибак. Водночас, як заявив у коментарі виданню «Тиждень» Юрій Луценко, президент нібито планує зустріч із лідерами опозиції на сьогодні на 23:00.