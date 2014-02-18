ЄС не буде зволікати з санкціями проти причетних до насильства в Україні - Більд
22:28, 18 лютого 2014Політика
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Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт заявляє, що Європейський Союз може застосувати санкції щодо осіб, причетних до насильства в Україні.
ЄС може застосувати санкції щодо осіб, причетних до насильства в Україні. / uk.wikipedia.org
Про це він написав на своїй сторонці в Twitter.
”ЄС не зволікатиме із заходами щодо інтересів осіб, пов`язаних з репресіями і насильством в Україні”, - заявив Більдт.
Як повідомляв УНІАН, проти протестувальників на вулиці Інститутській правоохоронці застосували водомети.
Протестувальники підпалили БТР на Хрещатику з боку Європейської площі. Лунають вибухи петард і феєрверків. Протистояння триває.
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