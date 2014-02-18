ЄС не буде зволікати з санкціями проти причетних до насильства в Україні - Більд



Про це він написав на своїй сторонці в Twitter.

”ЄС не зволікатиме із заходами щодо інтересів осіб, пов`язаних з репресіями і насильством в Україні”, - заявив Більдт.

Як повідомляв УНІАН, проти протестувальників на вулиці Інститутській правоохоронці застосували водомети.

Протестувальники підпалили БТР на Хрещатику з боку Європейської площі. Лунають вибухи петард і феєрверків. Протистояння триває.