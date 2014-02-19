Коморовський і Меркель не змогли дозвонитися до Януковича

Про це глава польської держави повідомив в інтерв`ю польському інформаційному агентству РАР.

”Не вдалося, але сподіваюся, що це ще можливо”, - сказав він.

”Хотів у першу чергу передусім застерегти перед діями, котрі привели би до подальшої ескалації конфлікту. Неприпустимим є застосування насилля та сили”, - сказав Коморовський.

Як повідомляє “Українська правда”, канцлер ФРН Ангела Меркель також намагалася додзвонитися до Януковича.

Про це у своєму твіттері написав журналіст Welt-Gruppe Робін Александер.

”Німецький уряд підтвердив, що Меркель марно намагалася додзвонитися до Януковича телефоном кілька разів сьогодні”, - написав він у своєму Твіттері.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого у Києві поновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників. З вечора і досі “Беркут” штурмує Майдан. Повідомляють про десятки загиблих і більш як тисячу поранених.

Янукович досі не зробив жодної заяви щодо цих подій.