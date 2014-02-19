Коморовський і Меркель не змогли дозвонитися до Януковича
Президент Польщі Броніслав Коморовський 18 лютого намагався поговорити телефоном з Президентом України Віктором Януковичем, але йому це не вдалося.
Про це глава польської держави повідомив в інтерв`ю польському інформаційному агентству РАР.
”Не вдалося, але сподіваюся, що це ще можливо”, - сказав він.
”Хотів у першу чергу передусім застерегти перед діями, котрі привели би до подальшої ескалації конфлікту. Неприпустимим є застосування насилля та сили”, - сказав Коморовський.
Як повідомляє “Українська правда”, канцлер ФРН Ангела Меркель також намагалася додзвонитися до Януковича.
Про це у своєму твіттері написав журналіст Welt-Gruppe Робін Александер.
”Німецький уряд підтвердив, що Меркель марно намагалася додзвонитися до Януковича телефоном кілька разів сьогодні”, - написав він у своєму Твіттері.
Як повідомляв УНІАН, 18 лютого у Києві поновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників. З вечора і досі “Беркут” штурмує Майдан. Повідомляють про десятки загиблих і більш як тисячу поранених.
Янукович досі не зробив жодної заяви щодо цих подій.