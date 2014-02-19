МЗС Литви закликає ЄС до санкцій: «майбутнє України вирішується на вулицях»

«Сьогодні на вулицях Києва вирішується майбутнє України», – йдеться в його заяві, оприлюдненій на сайті міністерства, пише Раді Свобода.

Засудивши насильство і використання сили в Києві, міністр також закликав негайно покласти край цьому насильству і ретельно розслідувати всі випадки вбивств і поранень і притягти винних до відповідальності. Він висловив співчуття потерпілим і родичам загиблих.

Литва також закликає владу і опозицію в Україні негайно повернутися до переговорів про новий уряд і конституційну реформу, бо тривала політична криза у країні все більше виходить із-під контролю, мовиться в заяві.

За словами Лінкявічуса, політичні лідери України мають узяти на себе відповідальність за дотримання прав і свобод і ефективно вирішити політичну кризу. Тільки конструктивний діалог може зупинити насильство і відвернути провокації, наголосив міністр у своїй заяві.

Окремо він також у твітері закликав президента Віктора Януковича негайно вивести силовиків із центру Києва.

У низці країн ЄС уже виступили з різкою критикою нинішнього насильства в Києві. При цьому вже пролунали й кілька попереджень про санкції Євросоюзу проти осіб, винних у цьому насильстві. Із повідомленням про можливість санкцій проти винних у насильстві виступив у вівторок і посол США в Україні.