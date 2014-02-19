Зі Львова на Майдан прибуло підкріплення
06:28, 19 лютого 2014Політика
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На київський Хрещатик приїхали перші п'ять мікроавтобусів зі Львова, повідомляють в соціальних мережах.
Беркут захопив частину Майдану / Kateryna Avramchuk
Прибулі заявили, що з Західної України у напрямку до Києва їде багато автобусів з активістами, пише ZN.UA.
Тим часом "Беркут" активізував наступ на Майдан. Вже захоплені стела Незалежності і майданчик біля Консерваторії.
Самооборона Майдану відгороджується стіною вогню, підкидаючи покришки та дрова. Зі сцени Майдану звучать заклики "Київ вставай!", "Україно, вставай!".
На сайті КМДА з'явилася інформація, що київське метро в середу працювати не буде "у зв'язку із загрозою терористичних актів" та рух буде відновлено одразу після стабілізації ситуації в Києві.
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