Зі Львова на Майдан прибуло підкріплення

Прибулі заявили, що з Західної України у напрямку до Києва їде багато автобусів з активістами, пише ZN.UA.

Тим часом "Беркут" активізував наступ на Майдан. Вже захоплені стела Незалежності і майданчик біля Консерваторії.

Самооборона Майдану відгороджується стіною вогню, підкидаючи покришки та дрова. Зі сцени Майдану звучать заклики "Київ вставай!", "Україно, вставай!".

На сайті КМДА з'явилася інформація, що київське метро в середу працювати не буде "у зв'язку із загрозою терористичних актів" та рух буде відновлено одразу після стабілізації ситуації в Києві.