Прем’єр Польщі вважає, що довіру до Януковича втрачено

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це він сказав в інтерв'ю журналістам після свого виступу у Сеймі Польщі.

"Давайте не переоцінювати контактів з Президентом Януковичем. Мені прикро про це говорити, але його вірогідність є близькою до нуля, що стосується виконання зобов'язань та серйозного ставлення до цих справ", - сказав прем'єр, відповідаючи на питання, чи планує він обговорювати ситуацію з главою української держави.

Читайте такожFreedom House: Янукович втратив легітимність і має пітиТуск сказав, що контактами з Януковичем займається Президент Польщі Броніслав Коморовський яким він постійно утримує контакт.

Однак, за його даними, Коморовському до сих пір так і не вдалося поговорити з Президентом України.

Як повідомляв УНІАН, вчора увечері Президент Польщі заявив, що йому не вдалося порозмовляти з Януковичем, якого він хотів закликати зупинити ескалацію насильства в Києві.