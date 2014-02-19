У Будинку профспілок посилилась пожежа, протистояння з міліцією триває

Як передає кореспондент УНІАН, густий чорний дим і вогонь спостерігається на 7-му поверсі будівлі.

Протистояння мітингувальників та міліції триває. Правоохоронці кидають світлошумові гранати і стріляють із травматичної зброї. Мітингувальники у відповідь жбурляють каміння.

На Майдан люди постійно підносять продукти харчування, шини. На передову зносять “коктейлі Молотова” та бруківку.

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Підходи до Майдану відкриті з боку вулиць Прорізної, Малої Житомирської, а також Бессарабської площі. З цих напрямків ведеться доставка продуктів харчування, автомобільних шин та інших необхідних речей.

Деякі демонстранти сплять просто на асфальті біля сцени, оскільки Будинок профспілок практично весь пошкоджено пожежею.

Як повідомляє УНІАН, упродовж всієї ночі на Майдані Незалежності в Києві продовжувалося криваве простистояння. За різною інформацією, у сутичках постраждало 350-500 чоловік.