Кремль: За події в Києві відповідальні екстремісти, опозиція і Захід

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє РИА Новости.

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”Безумовно, провина лежить на екстремістах, які всі ці тижні, місяці прагнули довести ситуацію до такого силового сценарію. Проте серйозна частка відповідальності і на опозиціонерах, які відмовлялися від компромісів, висували вимоги поза рамками правового поля і в підсумку виявилися не в змозі виконати те, про що домовлялися, в тому числі у парламенті. Не можу не сказати і про ту відповідальність, яку несуть багато західних країн, які всіляко намагалися втручатися у перебіг подій, заохочували опозицію до дій поза правового поля, навіть безпосередньо деколи загравали з бойовиками”, - заявив Лавров за підсумками переговорів з очільником МЗС Кувейту шейхом Сабахом ас-Сабахом.