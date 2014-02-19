За врегулювання ситуації відповідальний Янукович - прем`єр Британії

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві Камерона, розміщеній на сайті британського уряду.

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”Я глибоко стурбований подіями, які ми бачимо в Україні. Насильство з усіх боків є повністю неприйнятним і Президент Янукович має конкретну відповідальність за відкликання урядових сил і за деескалацію ситуації. Насильство не є відповіддю на вирішення політичних розбіжностей по всій країні”, - йдеться у заяві Камерона.

Він додав, що Янукович має піти на діалог з опозицією і працювати з усіма сторонами в Україні для погодження пакету політичних реформ, які б віддзеркалювали демократичні устремління українського народу.

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”Це поворотний момент для майбутнього України. Працюючи з нашими міжнародними партнерами, ми зробимо все можливе для допомоги Україні повернутися на стежку стабільності, демократії, процвітання”, - заявив глава британського уряду. ”Президент Янукович не повинен мати ілюзій - світ стежить за його діями і ті, хто причетний до насильства, будуть відповідати”, - зазначив Камерон.