Опозиція вимагає від Януковича йти на дострокові вибори

«Дорогі українці! Сьогодні - вирішальний день.Триває кровопролиття. Влада на очах усього світу вдається до кривавих провокацій.

Озброєних злочинців-тітушок випустили на вулиці бити людей, щоб показати, ніби існує якесь протистояння між громадянами.

Але ці плани приречені! Ми повинні зробити наступне: Перше. Депутатам Верховної Ради терміново зібратися на 15 годину в парламенті, щоб ухвалити рішення щодо виходу з кризи. Друге. Перезавантаження влади. Президент Янукович повинен піти на дострокові президентські вибори. Це зараз - єдиний спосіб зупинити насильство», - наголосив Кличко.

Він також звернувся до українців і закликав їх до об’єднання. «Об`єднуйтесь для захисту свого життя, здоров`я і власності. Разом з сусідами і друзями, не допускайте безчинств на ваших вулицях. Ми зобов`язані зупинити кровопролиття!», - наголосив лідер УДАРу.