Яндекс вибачився за хибну інформацію про перекриті мости

Відповідне повідомлення опубліковано у Твіттері Яндекса.

Нагадаємо, кілька годин тому Яндекс Пробки показували повне припинення руху всіма мостами Києва. Згідно з даними сервісу, було перекрито рух по Московському мосту, мосту Метро, мосту Патона, Дарницькому і Південному мосту в бік лівого берега.

Вже станом на 14:20 сервіс оновив інформацію - тепер він показує, що рух мостами відновлено.