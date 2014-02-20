Яндекс вибачився за хибну інформацію про перекриті мости
15:17, 20 лютого 2014Політика
0
Яндекс перепросив користувачів за помилку в сервісі Яндекс Пробки, через яку ЗМІ поширили хибну інформацію про перекриття всіх мостів Києва
Відповідне повідомлення опубліковано у Твіттері Яндекса.
Нагадаємо, кілька годин тому Яндекс Пробки показували повне припинення руху всіма мостами Києва. Згідно з даними сервісу, було перекрито рух по Московському мосту, мосту Метро, мосту Патона, Дарницькому і Південному мосту в бік лівого берега.
Вже станом на 14:20 сервіс оновив інформацію - тепер він показує, що рух мостами відновлено.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter