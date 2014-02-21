Партія регіонів просить припинити братовбивчу війну
03:30, 21 лютого 2014Політика
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Партія регіонів закликала всі сторони конфлікту скласти зброю.
Про це йдеться в офіційному зверненні фракції.
"Небувале протистояння в центрі столиці і в регіонах принесли чимало горя в українські родини. Прикро визнавати, що під прицілом опинилися не тільки українська нація, а й українська державність. Ми повинні зупинити цю братовбивчу війну заради миру, заради справедливості та заради майбутнього України", - йдеться у зверненні.
"Фракція ПР звертається з проханням до всіх, хто причетний до протистояння: складіть зброю. Цей вчинок буде найбільшою заслугою перед майбутнім України. Сьогодні всі ми повинні об'єднатися навколо єдиної мети — відновлення мирного життя на нашій землі", - просять регіонали.
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