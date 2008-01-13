Ющенко: питання відставки генпрокурора належить до компетенції ВР

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зауважує, що питання відставки генерального прокурора України належить до компетенції Верховної Ради. Про це він сказав на брифінгу для преси в Мукачевому, відповідаючи на запитання, чи відбудеться заміна генпрокурора.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО нагадав, що Президент, відповідно до Основного закону лише направляє подання щодо призначення нового генерального прокурора.

Президент зауважив, що “демократична більшість на сьогодні вже визначилась і тому процедура буде швидкою і невдовзі всі отримають відповідь на запитання, чи буде замінено генерального прокурора”.