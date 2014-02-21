Баррозу закликає не тягнути з втіленням угоди між владою і опозицією і обіцяє допомогу

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в заяві Баррозу, поширеній Єврокомісією, в якій він також називає домовленості кроком вперед для уникнення подальшого насильства та кровопролиття.

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”Я вітаю Угоду, досягнуту українським Президентом та опозиційними лідерами за посередництва міністрів закордонних справ Польщі, Німеччини та Франції, які діяли від імені ЄС, щодо дорожньої карти до політичного врегулювання кризи. Це важливий крок до уникнення насильства та подальшого кровопролиття, яким досягається мир та стабільність в країні і відновлюється політичний процес”, - підкреслив Баррозу.

”Це має втілитися без затримок. Міжнародна спільнота має обов`язок та відповідальність підтримати цей процес. Європейський Союз буде продовжувати допомагати в цих зусиллях і залишається відданим політичним та економічним реформам в Україні”, - додав Президент Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 лютого, Президент України Віктор Янукович та лідери опозиції Віталій Кличко, Арсеній Яценюк і Олег Тягнибок підписали Угоду про врегулювання кризи в Україні.

Згідно з угодою, сторони домовилися про те, що протягом 48 годин після підписання цієї Угоди буде прийнято спеціальний закон, який відновить дію Конституції України 2004 року.

Також підписанти заявили про намір створити коаліцію та сформувати уряд національної єдності протягом 10 днів після цього.

Конституційна реформа, що врівноважуватиме повноваження Президента, уряду та парламенту, буде розпочата негайно та завершена у вересні 2014 року.

Президентські вибори, як йдеться в угоді, будуть проведені одразу після прийняття нової Конституції України, але не пізніше грудня 2014 року.

Крім того, розслідування нещодавніх актів насильства буде проведено під спільним моніторингом влади, опозиції та Ради Європи, наголошується в угоді.

Також передбачається, що Верховна Рада прийме третій закон про звільнення від відповідальності, який поширюватиметься на ті ж правопорушення, що й закон від 17 лютого 2014 року.