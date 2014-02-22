Обов'язки Президента має виконувати Турчинов - Яценюк

Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк зазначає, що, відповідно до Конституції, зараз обов'язки глави держави виконує Олександр Турчинов як голова Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю журналістам, відповідаючи на запитання з приводу того, хто виконує сьогодні обов’язки глави держави.

Він наголосив, що відповідно до Конституції, якщо “Президента немає, то тоді обов'язки покладаються на голову Верховної Ради України”.

Читайте такожТурчинов закликав депутатів зясувати, де знаходиться Янукович

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 лютого, Верховна Рада ухвалила постанову “Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень”. За відповідний документ проголосували 328 із 334 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Даною постановою призначаються позачергові вибори Президента на 25 травня 2014 року.

Сам Янукович не визнає рішення Верховної Ради про його усунення з поста Президента, повідомила його радник Ганна Герман.

Читайте такожЯнукович не визнає рішення ВР про його усунення з поста Президента - Герман

“Президент не визнає цього рішення Верховної Ради і вважає його незаконним. Всього півдня він перебуває у робочій поїздці до Харкова, що було потрактовано як самоусунення”, - сказала Герман.

За її словами, Янукович залишається діючим Президентом і буде продовжувати виконувати свої обов'язки.