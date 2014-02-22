Янукович подався в Росію або Донецьк - джерела

Про це повідомляє ТСН з посиланням на свої джерела.

Інші джерела ТСН стверджують, що Янукович все ще знаходиться в Україні, а саме в Донецьку.

Сам Янукович раніше заявив, що в Україні відбувається державний переворот, порівнявши сьогодення з нацистським режимом.

Додамо, що за відставку Януковича і дострокові президентські вибори проголосували 328 депутатів. А колишній опонент Януковича, Юлія Тимошенко вже заявила, що буде балотуватися на президентських виборах.