Янукович подався в Росію або Донецьк - джерела
21:15, 22 лютого 2014Політика
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Президент України Віктор Янукович, якого Верховна рада відправила у відставку, вилетів у Російську Федерацію.
Янукович може бути вже в Росії, або у Донецьку
Про це повідомляє ТСН з посиланням на свої джерела.
Інші джерела ТСН стверджують, що Янукович все ще знаходиться в Україні, а саме в Донецьку.
Сам Янукович раніше заявив, що в Україні відбувається державний переворот, порівнявши сьогодення з нацистським режимом.
Додамо, що за відставку Януковича і дострокові президентські вибори проголосували 328 депутатів. А колишній опонент Януковича, Юлія Тимошенко вже заявила, що буде балотуватися на президентських виборах.
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