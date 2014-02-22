Журналісти та представники шоу-бізнесу закликають зберегти єдність країни

Зірки українського телеефіру та шоу-бізнесу звернулися до українців із закликом зберегти єдність країни. Відеоролик записали відомі співаки, шоумени, а також ведучі та журналісти телеканалу "1+1". Усі вони розповіли про те, де народилися, чому люблять і цінують свою країну, і як не хочуть її втратити.

Відеоролик "1+1" закликає українців зробити все для того, аби вберегти єдність України та забезпечити процвітання нашої держави в майбутньому.