Добкін не збирається йти у відставку - заява ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві, розміщеній на офіційному сайті Харківської ОДА.

“Попри всі гучні заяви з приводу зникнення губернатора Харківської області Михайла Добкіна, повідомляємо про те, що голова Харківської обласної державної адміністрації є діючим очільником Харківської області, який не писав і не збирається писати заяву про звільнення із займаної посади. У понеділок, 24 лютого 2014 року Михайло Добкін як чинний голова ХОДА продовжить свою роботу у звичайному режимі”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 22 лютого, Держприкордонслужба підтвердила інформацію про виїзд до Росії Добкіна і Харківського міського голови Геннадія Кернеса.

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Як повідомив сьогодні заступник голови — керівник апарату Харківської облдержадміністрації Василь Хома, де на даний час знаходиться Добкін інформації немає, однак, за його даними, у понеділок, 24 лютого, він повинен вийти на роботу.

При цьому він також підтвердив інформацію про те, що кілька заступників Добкіна та його прес-секретар написали заяви про звільнення.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради, Кернес повертається і буде у харківському аеропорту сьогодні близько 14.45.