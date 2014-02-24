У Чопі на Закарпатті повалили пам’ятник Леніну

Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук написав один з активістів Майдану, закарпатський журналіст Андрій Ганусич.

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Як написано на його сторінці в соцмережі, у Чопі пам’ятник Леніну стояв між дамбою і кладовищем на території будинку пристарілих, куди його переставили, забравши з центральної площі міста.

Про те, хто повалив пам’ятник – невідомо, оскільки трапилося це вночі й свідків наразі немає.

Перед тим 22 лютого повалили пам’ятник Леніну в селі Ганичі в Тячівському районі. Тоді закарпатські ЗМІ писали, що це був останній пам’ятник Леніну на території Закарпаття. Проте виявилося, що досі стояв пам’ятник і в Чопі.

Наразі в мережі Фейсбук повідомляється, що ще один пам’ятник стоїть у Виноградівському районі області.