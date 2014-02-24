У Криму відкрили доступ до мису Айя, де будували Межигір'я-2 – «УДАР»

Активісти севастопольської організації та молодіжного крила “УДАРу” перевірили периметр та територію захопленої родиною Януковичів території колишнього санаторію на мисі Айя, повідомив координатор молодіжного крила «УДАРу» Дмитро Білоцерковець.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу», за інформацією активістів, будівництво нової віп-споруди зупинено, вся територія спорожніла.

„Для нас до останнього часу залишалось важливим питання несправедливої заборони доступу простих людей на територію колишнього санаторію. Кілька років тому родина колишнього Президента незаконно захопила цю унікальну прибережну територію. Зараз, після перевірки, ми можемо констатувати, що блок-пост „Межигір’я-2”, як прозвали цю будівлю у народі, відкритий, а вхід - вільний”, - заявив Білоцерковець.

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За його словами, тепер будь-хто може відвідати маєток на мисі Айя та оцінити масштаби задуманого. Як кажуть спеціалісти, за розкішшю, в разі добудови, він міг би дорівнювати сумнозвісному „Межигір’ю” під Києвом.

Білоцерковець також додав, що «УДАР» ініціюватиме розслідування всіх незаконних забудов на південному березі Криму, які були закриті для доступу на них севастопольців через захоплення оточенням екс-президента.

Як зазначає прес-служба, протягом останніх двох років на південному узбережжі Криму велось масштабне будівництво приватного маєтку в інтересах сім'ї колишнього Президента Януковича та його найближчого оточення. При цьому, у громадян за допомогою корупційних схем забрали тисячі гектарів землі, включаючи заповідники та незаймані пляжі. Новий віп-палац будували на місці головного корпусу бази відпочинку працівників Укравтодору. База була приватизована одночасно із Межигір'ям.