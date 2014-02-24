Медведєв обіцяє розповісти про місцезнаходження Азарова
15:11, 24 лютого 2014Політика
0 0
Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що не має інформації про те, що екс-прем'єр України Микола Азаров поїхав з України в Росію.
На запитання, чи відповідає дійсності інформація про те, що Азаров перебуває в Росії, прем'єр відповів: «У мене немає такої інформації», повідомляє РИА Новости.
«Але якщо вона з'явиться, я обов'язково нею з вами поділюся. Кожна людина має право вибирати місце для проживання, в тому числі і названий вами колишній прем'єр-міністр», - сказав Медведєв журналістам.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter