Жириновський пропонує заборонити гастролі Руслани та "Океану Ельзи" в Росії
08:51, 25 лютого 2014Політика
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Лідер ЛДПР Володимир Жириновський запропонував заборонити гастролі в Росію українських колективів, артисти яких займають антиросійську позицію.
Жириновський пропонує заборонити гастролі українських колективів з антиросійською позицією
«Я думаю, що треба не дозволяти гастролі будь-яких колективів з України - музичні та інші, театральні, якщо в їх складі є особи, які безпосередньо зайняли антиросійську позицію», - сказав Жириновський журналістам у вівторок.
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Зокрема, він навів приклад співачку Руслану і український колектив «Океан Ельзи», повідомляє РИА Новости.
«Це неприпустимо. Там на Майдані репетують, що ми найгірші, а гроші їдуть заробляти до нас. Це просто непристойно», - підсумував парламентарій.
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