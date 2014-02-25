Коаліцію та уряд буде сформовано сьогодні або завтра – Геращенко

Про це вона сказала у коментарі УНІАН, відповідаючи на питання стосовно сьогоднішнього порядку денного роботи парламенту, яким не передбачено розгляд відповідного питання.

Депутат зазначила, що спочатку політики мають чітко визначити принципи формування коаліції та нового уряду.

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“Тому що, в першу чергу, ті люди, які стояли на Майдані, - вони стояли не за зміну прізвищ, а за те, щоб змінилася система. Ми не можемо в перші ж дні робити з точки зору революційної доцільності, аби тільки сформувати уряд, якісь помилки і таке інше”, - сказала вона.

Геращенко відзначила, що коаліція має бути сформована якнайшвидше.

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“Узгодження іде, в принципі, зараз, і питання формування коаліції та уряду — питання днів. Сьогодні-завтра”, - сказала вона.

Водночас на запитання щодо можливості призначення сьогодні прем'єр-міністра України, Геращенко висловила думку, що відповідне рішення парламент можу ухвалити завтра, 26 лютого.