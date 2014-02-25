Ярош претендує на крісло віце-прем'єра - Найєм

13:12, 25 лютого 2014
Політика
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Лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош претендує на посаду віце-прем'єра з силового блоку.

Ярош хоче стати віце-прем'єром - Найєм

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Мустафа Найєм.

"Крім крісла віце-прем'єра Правий сектор також претендує на посади заступників голів усіх силових відомств, а також командира внутрішніх військ МВС", - додав журналіст.

Раніше повідомлялося, що Найєм отримав дані про зустріч Яроша з Януковичем під час ескалації конфлікту в Києві, яка нібито відбулася 20 лютого.

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