Війна на Близькому Сході: британські невидимки F-35 здобули першу бойову перемогу

Британські F-35 вперше в бою знищили безпілотники над Йорданією, посилюючи протиповітряну оборону регіону на тлі ескалації з Іраном.

Британські винищувачі-невидимки F-35B вперше в історії знищили ціль у бою, збивши кілька безпілотників над Йорданією. Про це повідомляє Business Insider з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

Інцидент стався на тлі ескалації напруженості на Близькому Сході: Іран продовжує завдавати ударів країнам регіону у відповідь на удари США та Ізраїлю. Винищувачі F-35B діяли разом із Typhoon та літаком-заправником Voyager, перехоплюючи безпілотники в повітряному просторі Йорданії та Іраку.

"Це перший випадок, коли F-35 Королівських ВПС знищив ціль під час операції", – наголосили в МО Великої Британії.

F-35B призначені для завдань "повітря-повітря", "повітря-поверхня" та радіоелектронної боротьби. Їхні можливості короткого зльоту та вертикальної посадки дозволяють діяти з авіаносців та десантних кораблів у складних умовах.

Велика Британія отримала свої винищувачі F-35 від американського виробника Lockheed Martin у 2012 році, а початкову оперативну готовність вони досягли у 2018-му.

У відповідь на загрозу з боку Ірану Великобританія також розгорнула додаткові засоби ППО на Кіпрі, включно з радарами, системами боротьби з безпілотниками та наземними системами протиповітряної оборони.

Крім того, у Східному Середземномор’ї розгорнуто есмінець типу 45 HMS Dragon та гелікоптери Wildcat для протидії дронам і ракетам.

"Ми швидко рухаємося до подальшого посилення нашої оборонної присутності у Східному Середземномор’ї", – заявив міністр оборони Джон Гілі.

За останні дні союзники США та Великої Британії збили сотні іранських ракет та безпілотників, у тому числі на авіабазах у регіоні.

