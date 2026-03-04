РФ вдарила 'Шахедами' по транспортній інфраструктурі в Миколаєві: пошкоджено потяг

Легкі поранення отримав чоловік, його госпіталізовано.

У Миколаївській області внаслідок удару "Шахедів" пошкоджено обʼєкт транспортної інфраструктури. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Внаслідок атаки "Шахедів" пошкоджено обʼєкт транспортної інфраструктури. Виникла пожежа. Легкі поранення отримав чоловік, його госпіталізовано. Всі служби працюють", - зазначив посадовець.

Він додав, що "діяльність пабліків, які в майже режимі реального часу виклали наслідки атаки", розцінює як допомогу ворогу, і запевнив, що "будуть відповідні дії".

Пізніше віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що внаслідок атаки РФ сталося влучання у порожній поїзд, який прибув на технічне обслуговування. Поранено співробітника "Укрзалізниці".

Також він додав, що вчора ввечері РФ намагалася атакувати дроном пасажирський потяг сполученням "Дніпро-Ковель".

"Залізничники швидко застосували протоколи безпеки: зупинили поїзд та превентивно евакуювали пасажирів, завдяки чому ворожий БПЛА влучив за кілька метрів від локомотива. Люди не постраждали. Коли загроза зникла, поїзд продовжив рух", - розповів посадовець.

Удари РФ по транспортній інфраструктурі України

Як писав УНІАН, 2 березня Російська Федерація вдарила дроном по пасажирському потягу "Укрзалізниці" рід час руху. Одна людина загинула, а ще кілька отримали поранення. Постраждалий пасажир помер по дорозі у лікарню, одна людина отримала тяжкі травми, а ще до п’яти пасажирів мають порізи різного ступеня. В УЗ додали, що локомотивна бригада екстрено зупинила поїзд і усунула задимлення. Пасажирів було евакуйовано та надано домедичну допомогу.

Також 22 лютого російські війська вдарили по залізничній інфраструктурі низки регіонів України: пошкодили два локомотиви. Ворог спрямував удари по залізниці у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

