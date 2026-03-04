Російську еліту вивозять з Близького Сходу літаками, пов'язаними з Януковичем і Патрушевим, - ЗМІ

З 2 березня з аеропортів Оману та ОАЕ до Москви вилетіло не менше 11 бізнес-джетів з реєстрацією РФ.

Російську еліту вивозять з Близького Сходу бізнес-джетами, пов'язаними з помічником Володимира Путіна – Миколою Патрушевим і колишнім президентом України Віктором Януковичем, а також літаком держкомпанії "Роскосмос". Про це повідомляє"Агентство. Новини".

За даними ресурсу, з 2 березня з аеропортів Оману та ОАЕ до Москви вилетіло не менше 11 бізнес-джетів з російською реєстрацією, з яких 8 – спеціально прибули в регіон, охоплений військовою операцією США та Ізраїлю проти Ірану. Як зазначається, у VIP-евакуації бере участь також літак державної корпорації з космічної діяльності "Роскосмос".

"У понеділок одне місце на такий вивізний рейс продавалося за ціною до 20 тисяч доларів. Квиток на наступний переліт у четвер обійдеться дешевше - до 10 тисяч", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 1-3 березня сім літаків прибули до Оману, який повністю не закривав авіасполучення під час бойових дій. Обмеження торкнулися столичного аеропорту, а розташований за 200 км від Маската аеропорт міста Сухар залишався відкритим. Один з бізнес-джетів – Dassault Falcon 900C (бортовий номер RA-09617, раніше UR-CRD), спрямованих до Сухара, називають "літаком Януковича". Цим бортом, за даними ЗМІ, часто користувався колишній президент України, а 7 березня 2022 року прибув на ньому до Білорусі, де проходили переговори Росії та України.

Два інших джети – Embraer Legacy 600 і Dassault Falcon 900C – експлуатуються компаніями Dexter Taxi і "Північно-захід". Відзначається, що це російські авіаперевізники, які спеціалізуються на бізнес-перевезеннях. Борти приземлилися в Сухарі 2 і 3 березня відповідно, а до Москви вирушили 3 березня. Також до Сухаря прилетів літак "Роскосмосу" Ту-204-300 на 53 місця (RA-64053). За даними ЗМІ, вартість квитка на борт російської держкорпорації становила 20 тисяч євро, переліт організувала компанія з бронювання бізнес-джетів GetJet. Засновники компанії – Олександр Конінський і Дмитро Фесенко.

"Цей же літак здійснить як мінімум ще один рейс на Близький Схід. У Telegram-каналі GetJet опубліковані пропозиції квитків з Дубая на 5 березня за 10 тисяч євро. У компанії підтвердили редактору "Агентству", який звернувся як клієнт, що рейс буде виконувати саме літак "Роскосмосу", - пише "Агентство. Новини".

Ще один борт Bombardier Global 5000 авіакомпанії Rusjet (RA-67136) 3 березня прибув до Ель-Фуджайри (ОАЕ) і того ж дня вирушив до Москви. Цей орендований літак, яким раніше користувалися сім'ї російських чиновників і олігархів. У 2022 році цим бортом кілька разів користувався син віцепрем'єра РФ Дениса Мантурова Євген з дружиною Варварою – дочкою бізнесмена і депутата Держдуми Андрія Скоча та її сестрами. Цим же літаком для поїздок до Туреччини користувалася сім'я Івана Стрешинського – акціонера USM Holdings Алішера Усманова.

Борт Mitsubishi Challenger 850 (RA-67677) вилетів з Дубая 2 березня – формально літаком володіє юрист Андрій Стебенєв (ЗМІ також пов'язують борт із сім'єю колишнього секретаря Радбезу Росії Миколи Патрушева). На іншому літаку, який оформлений на компанію Стебенева "Джет трейдинг", глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв літав до Аляски – на переговори РФ і США. Борт RA-67677 прилетів до Дубая 28 лютого. Там же наприкінці минулого місяця сіли бізнес-джети Олексія Мордашова і Дмитра Мазепіна, які як і раніше залишаються в Дубаї.

Літак Bombardier Global 6000 (бортовий номер RA-73650), який пов'язували з другом Сергія Чемезова, бізнесменом Альбертом Авдоляном, повинен був вилетіти з ОАЕ 1 березня, свідчать дані FlightRadar24. Однак борт досі залишається в аеропорту Дубая.

"Після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану дубайські аеропорти скасували всі регулярні та чартерні рейси. Частково перельоти відновилися лише 2 березня. Після цього до Росії вирушили кілька рейсів "Аерофлоту" та інших авіакомпаній", - йдеться в публікації.

ОАЕ розглядають можливість удару по Ірану

Нагадаємо, Об'єднані Арабські Емірати розглядають можливість військових заходів для припинення атак дронами і ракетами, які здійснює Іран. За даними ЗМІ, ОАЕ - найбільш постраждала країна від атак Тегерана за час війни на Близькому Сході - більше, ніж Ізраїль. На думку експертів, удар Еміратів по Ірану буде безпрецедентним - той факт, що питання розглядається, свідчить про величезне обурення країн Перської затоки іранськими атаками, які спрямовані на цивільну інфраструктуру і нафтогазові об'єкти.

