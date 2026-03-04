Долар злетів у банках та обмінниках: курс валют в Україні 4 березня

Продати долар можна в середньому за курсом 43,20 грн, а євро – 50,20 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 4 березня, зріс на 22 копійки і становить 43,74 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,20 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 11 копійок і складає 50,97 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,20 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,55 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,40 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,90 грн/євро, а курс продажу - 50,61 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 4 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,45 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 22 копійки, порівняно з попереднім показником. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,46 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 14 копійок.

Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько зазначила, що протягом поточного тижня, 2-6 березня, найреалістичнішим сценарієм є підвищена чутливість гривні та її коливання: гривня може тимчасово ослабнути через зростання попиту на долар і подорожчання палива, але різке падіння має стримуватися інтервенціями НБУ та надходженням міжнародної допомоги.

