Китай переходить на будівництво повністю атомних підводних човнів, - BI

Керівник розвідки Військово-морських сил США контр-адмірал Майк Брукс заявив, що ВМС Китаю (PLAN) здійснюють стратегічний перехід від дизельно-електричних до повністю ядерних підводних човнів. Це розширить дальність дій та тривалість перебування під водою китайських підводних сил, що може ускладнити операції США та їхніх союзників у Тихому океані та за його межами, пише Business Insider.

На сьогодні Китай має понад 60 підводних човнів, із яких щонайменше 14 оснащені атомними двигунами, включно з ударними та балістичними підводними човнами. Решта флоту – дизель-електричні човни, які залишатимуться у складі сил, хоча частка атомних суден зростатиме.

"PLAN здійснює значний стратегічний перехід від дизельно-електричного до повністю ядерного будівництва, що являє собою фундаментальний відхід від історичних моделей будівництва", – зазначив Брукс.

Американські прогнози показують, що до 2027 року флот Китаю налічуватиме приблизно 70 підводних човнів, а до 2035 року – близько 80, при цьому половина з них буде ядерними.

Серед нових платформ – підводні човни класу "Чжоу" для менш витратної експлуатації, а також ударні підводні човни типу 095 і балістичні типу 096. Тип 096 буде оснащений балістичними ракетами JL-4 підводного запуску, здатними вражати великі частини США із захищених вод.

Китай також модернізує дизель-електричні підводні човни класу "Юань" для підвищення витривалості. Інвестиції у три верфі, модернізація інфраструктури та технологічне удосконалення ядерних двигунів дозволяють прискорити будівництво атомних підводних човнів.

За словами Брукса, ці зміни є частиною амбіцій Китаю щодо розширення військово-морського впливу за межами Першого острівного ланцюга та ширшого Індо-Тихоокеанського регіону, потенційно до Північного Льодовитого та Атлантичного океанів.

Крім того, Китай створює мережу підводного спостереження, що включає супутниково пов’язані буї, безпілотні підводні апарати та гідролокатори, для відстеження іноземних підводних човнів та захисту власного ядерного флоту.

"Ці підводні човни включатимуть суттєві досягнення в конструкції ядерних реакторів, продуктивності датчиків, інтеграції зброї та технологіях шумозаглушення", – додав Брукс.

Безпілотні літальні апарати також залишаються важливою частиною розвитку підводних сил Китаю для ударних і спостережних місій.

