Вчені провели розкопки в найпосушливішій пустелі, результати їх приголомшили

Життя може процвітати навіть в одному з найекстремальніших середовищ на Землі.

Пустеля Атакама на півночі Чилі - найпосушливіша в світі. Вона настільки посушлива, що навіть використовувалася NASA для випробувань марсоходів.

Як пише Discover Wildlife, хоча деякі тварини зустрічаються на узбережжі пустелі і в долинах річок, екстремальні умови роблять більшу її частину непридатною для життя.

Що виявили вчені

Але нове дослідження Кельнського університету, опубліковане в журналі Nature Communications, виявило, що її ґрунт рясніє життям.

Група вчених взяла зразки ґрунту вагою близько 500 г з 6 різних місць в Атакамі. Проаналізувавши зразки, дослідники виявили в ґрунті спільноти нематод (круглі черв'яки). Нематоди належать до тієї ж групи організмів, що і членистоногі, які відомі своєю витривалістю.

При ідентифікації зібраних нематод дослідники класифікували 21 сімейство і 36 родів - набагато більш різноманітних, ніж вважалося раніше.

"Познайомтеся з тваринами, здатними виживати при найвищих температурах на Землі - навіть при виснажливій спеці в 149 градусів Цельсія", - прокоментувало видання.

Що показали результати дослідження

В цілому, результати дослідження показали, що стабільні ґрунтові спільноти існують навіть в найекстремальніших умовах.

"У світлі посилення глобальної посушливості ці результати стають все більш актуальними. Розуміння того, як організми адаптуються в екстремальних умовах і які параметри навколишнього середовища призводять до їх поширення, може допомогти поліпшити оцінку екологічних наслідків зміни клімату", - сказав один з авторів дослідження, зоолог Кельнського університету Філіп Шиффер.

Команда визнала, що деякі результати вказують на погане функціонування ґрунтової харчової мережі, припускаючи, що ці області вже пошкоджені і потенційно більш сприйнятливі до подальших порушень.

Однак вони сподіваються, що дослідження допоможе зробити більш точні прогнози щодо стійкості ґрунтів в умовах посухи.

