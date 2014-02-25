Яценюк про Севастополь: ситуація дуже складна, Росія має пам'ятати про свої гарантії

Країни-учасниці Будапештського меморандуму мають пам'ятати про гарантії територіальної безпеки, надані Україні, наголошує народний депутат України, лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

“Звертаємося до всіх країн-учасниць Будапештського меморандуму, в тому числі й до Росії, пам'ятати про гарантії територіальної безпеки, які були надані українській державі”, - наголосив Яценюк, відповідаючи на запитання парламентських журналістів стосовно ситуації в Севастополі, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

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“Ми не потерпимо жодних спроб сепаратизму і тиску на Україну”, - наголосив Яценюк.

Він підкреслив, що ситуація в Севастополі “дуже складна”: “Ми звертаємося до наших російських партнерів усвідомлювати свою відповідальність”.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого ц. р. в Севастополі на багатотисячному мітингу був вибраний міський голова – бізнесмен Олексій Чалий. Міська рада перед цим на позачерговій сесії ухвалила рішення про проведення міського референдуму про створення свого виконавчого комітету. Водночас, на сьогоднішній день функції виконавчої влади в місті делеговані СМДА. Згідно з чинним українським законодавством, у Севастополі не передбачено обрання міського голови й формування виконавчого комітету міськради.

Меморандум про гарантії безпе́ки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї - міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією про неядерний статус України. Угода містить пункти, котрі надають Україні гарантії її суверенітету та безпеки.

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Зокрема, згідно з Будапештським меморандумом, «Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України.

2. ...підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй.

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3. ...підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином забезпечити собі переваги будь-якого роду.

4. ...підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій Ради Безпеки ООН з надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї.

5. ...підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну зброю проти будь-якої держави - учасника Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, крім випадку нападу на них, їх території або залежні території, їх збройні сили або їх союзників з боку такої держави разом з державою, яка володіє ядерною зброєю або пов'язаним з ним союзним угодою».