У Донецьку почали знімати рекламу «Беркута»

Як передає кореспондент УНІАН, кілька рекламних агентств Донецька навіть висловили своє бажання помістити безкоштовно на білбордах зображення з нагоди жалоби і скорботи українського народу за загиблими під час недавніх сутичок в Києві.

Як повідомляв УНІАН, на вулицях Донецька 20 лютого з`явилися білборди з рекламою спецпідрозділів «Беркута». На білбордах в різних ракурсах зображені бійці «Беркута» і діти, під зображенням підписи: «Наш спокій за їх спиною!», «Країну собою захищаємо!» або «Захищаємо країну, сім`ю, закон!».

За неофіційною інформацією співробітників рекламних агентств, їх зобов`язали влада міста розмістити дані білборди безкоштовно, як соціальну рекламу.

Водночас, у міськраді дану інформацію тоді спростували.