У Донецьку почали знімати рекламу «Беркута»
На вулицях Донецька сьогодні почали з білбордів знімати рекламу спецпідрозділів «Беркута», яка була вивішана 20 лютого.
Як передає кореспондент УНІАН, кілька рекламних агентств Донецька навіть висловили своє бажання помістити безкоштовно на білбордах зображення з нагоди жалоби і скорботи українського народу за загиблими під час недавніх сутичок в Києві.
Як повідомляв УНІАН, на вулицях Донецька 20 лютого з`явилися білборди з рекламою спецпідрозділів «Беркута». На білбордах в різних ракурсах зображені бійці «Беркута» і діти, під зображенням підписи: «Наш спокій за їх спиною!», «Країну собою захищаємо!» або «Захищаємо країну, сім`ю, закон!».
За неофіційною інформацією співробітників рекламних агентств, їх зобов`язали влада міста розмістити дані білборди безкоштовно, як соціальну рекламу.
Водночас, у міськраді дану інформацію тоді спростували.