Франція хоче залучити Росію до вирішення кризи в Україні

Таку думку висловив глава МЗС Франції Лоран Фабіус, виступаючи на слуханнях у Національних зборах.

Відповідаючи на запитання депутатів, голова французького зовнішньополітичного відомства застеріг від протиставлення сторін, пише ИТАР-ТАСС.

"Україна не входить в Євросоюз, але є частиною Європи", - сказав Фабіус.

Разом з тим міністр чітко дав зрозуміти, що вихід з української кризи ЄС слід шукати спільно з Москвою.

"Нам необхідно співпрацювати з Росією", - сказав міністр закордонних справ Франції.

Раніше Фабіус підкреслив, що Київ потребує невідкладної фінансової допомоги і закликав якомога швидше організувати міжнародну конференцію донорів щодо України.