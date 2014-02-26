Франція хоче залучити Росію до вирішення кризи в Україні
04:04, 26 лютого 2014Політика
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Росію необхідно залучити до пошуку шляхів виходу з кризи в Україні.
Франції хоче залучити Росію до вирішення кризи в Україні / france-ai.ru
Таку думку висловив глава МЗС Франції Лоран Фабіус, виступаючи на слуханнях у Національних зборах.
Відповідаючи на запитання депутатів, голова французького зовнішньополітичного відомства застеріг від протиставлення сторін, пише ИТАР-ТАСС.
"Україна не входить в Євросоюз, але є частиною Європи", - сказав Фабіус.
Разом з тим міністр чітко дав зрозуміти, що вихід з української кризи ЄС слід шукати спільно з Москвою.
"Нам необхідно співпрацювати з Росією", - сказав міністр закордонних справ Франції.
Раніше Фабіус підкреслив, що Київ потребує невідкладної фінансової допомоги і закликав якомога швидше організувати міжнародну конференцію донорів щодо України.
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