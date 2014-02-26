Клюєва, Пшонку, Захарченка та інших підозрюють в умисних вбивствах - ГПУ

Про це повідомляє Відділ взаємодії із засобами масової інформації прес-служби Генеральної прокуратури України

"Відомості за ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, карається позбавленням волі від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі) внесено до ЄРДР. Віктору Януковичу, Андрію Клюєву, Віктору Пшонці, Віталію Захарченку, Олександру Якименко, Станіславу Шуляку та іншим особам оголошено про підозру. Кваліфікація злочинів наразі не остаточна", - сказано у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Головним слідчим управлінням Генпрокуратури було розпочато кримінальне провадження за фактами організації вчинення умисних вбивств під час проведення масових заходів на Майдані Незалежності у Києві в період з листопада 2013 року по лютий 2014 року.