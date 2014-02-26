У Харкові з флагштока мерії зняли прапор Росії

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, прапор Росії зняли близько 15:40 самі мітингувальники після переговорів міським головою Геннадієм Кернесом.

«Це будівля місцевого самоврядування, політика тут недоречна. Тут залишиться символіка України та Харкова як її невід'ємної частини», - сказав Кернес журналістам після переговорів.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час сесії Харківської міської ради перед її стінами на площі Конституції проходила акція протесту. Учасники заходу вимагали не демонтувати пам’ятник Леніну на площі Свободи в центрі Харкова. Люди встановили на флагштоку мерії замість прапора Євросоюзу стяг Російської Федерації. Кернеса, який під час сесії вийшов до протестувальників та вимагав зняти прапор Росії, до флагштоку не допустили.