На Сумщині та в Одеській області знесли ще кілька пам'ятників Леніну

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося в Бурині, Лебедині, Білопіллі та Краснопіллі.

Зокрема, в Білопіллі під час демонтажу пам'ятника на його захист вийшло кілька осіб. Для виконання робіт прибув автокран. За допомогою тросів кран акуратно перемістив пам'ятник з постаменту у вантажний автомобіль і відвіз. На постаменті, де знаходився пам'ятник, прибрали напис і закріпили кілька гвоздик.

У м. Лебедин пам'ятник Леніну раніше неодноразово піддавався нападам невідомих, які кілька раз його руйнували. В цей раз демонтаж пам'ятника, за неофіційними даними, провела місцева партійна організація Компартії. Сам бюст був обережно знятий з постаменту, занурений на причіп трактора і вивезений у невідомому напрямку. Ні прихильників комуністичної ідеології, ні її супротивників на місці події при цьому не було.

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У смт Краснопілля, за словами місцевих активістів, пам'ятник Леніну при знесенні не був пошкоджений, тому є можливість, що він залишиться в якості музейного експонату. Подальшу його долю вирішить сесія селищної ради.

Крім того, було демонтовано пам'ятник Леніну і в районному центрі Буринь.

Як повідомляв УНІАН, за останні дні пам'ятники Леніну в Сумській області знесли в обласному центрі, а також в містах Конотоп, Кролевець, Охтирка та Тростянець.

Також зруйнували пам'ятник Леніну в місті Вилкове Кілійського району Одеської області.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС в Одеській області, невідомі звалили пам'ятник з постаменту 25 лютого. На такому пам'ятнику чорною фарбою написали "Поклін Україні".

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Як повідомляв УНІАН, 22-23 лютого в Одеській області зруйновані пам'ятники Леніну в районних центрах Білгород-Дністровський, Любашівка, Роздільна, Саврань. Монументу в Одесі - в парку ім. Ленінського комсомолу - відбили голову. 4 січня у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області повідомили, що Миколаївському районі області на території Андрієво-Іванівської сільради в ніч з 3 на 4 січня невідомі розбили пам'ятник Леніну, але 5 січня у відділі заявили, що, за попередніми даними, дана гіпсова статуя розвалилася самостійно. В цей же день в районному центрі Березівка невідомі облили пам'ятник Леніну фарбою.

На початку грудня 2013 року в районному центрі Котовськ Одеської області невідомі розбили пам'ятник Леніну, встановлений біля клубу залізничників.