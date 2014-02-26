Турчинов звільнив керівництво СБУ та зовнішньої розвідки

Виконувач обов’язків Президента України Олександр Турчинов звільнив керівництво СБУ та зовнішньої розвідки та призначив заступником Голови Служби безпеки України Андрія Левуса.

Відповідні укази розміщено на офіційному сайті в.о.президента. Володимира Тоцького звільнено з посади першого заступника Голови Служби безпеки України. Володимира Породька звільнено з посади заступника Голови Служби безпеки України. Григорія Ілляшова звільнено з посади Голови Служби зовнішньої розвідки України. Сергія Гмизу звільнено з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Володимира Тоцького звільнено від виконання обов'язків керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України. Читайте такожТурчинов звільнив Клюєва та Портнова з Адміністрації Президента Володимира Біка звільнено з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України. Олега Воронова звільнено з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України. Сергія Ганжу звільнено з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України. Максима Ленка звільнено з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України. Володимира Ляпкіна звільнено з посади начальника Департаменту оперативного документування Служби безпеки України. Віктора Ченгара звільнено з посади начальника Департаменту оперативно-технічних заходів Служби безпеки України. Олександра Щеголєва звільнено з посади начальника Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області.

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