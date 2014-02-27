Турчинов: Пересування військових РФ у Криму буде розцінено, як військова агресія
10:28, 27 лютого 2014Політика
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Виконуючий обов'язки Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов наголошує, що пересування військових Чорноморського флоту Російської Федерації поза межами, визначеними угодою, буде розцінюватися Україною як “військова агресія”.
Турчинов засудив події в Криму
Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав на засіданні Верховної Ради України.
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“Я звертаюсь до військових керівників російського Чорноморського флоту, який базується на території України, з вимогою — всі військові повинні перебувати в межах території, які окреслені підписаною угодою. Будь-які пересування військових, тим більше зі зброєю, за межами території, буде оцінено нами, як військова агресія”.
Він зазначив, що Україна звертається до керівництва Російської Федерації з нагадуванням, що вона є гарантом територіальної цілісності України.
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