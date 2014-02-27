Турчинов: Пересування військових РФ у Криму буде розцінено, як військова агресія

10:28, 27 лютого 2014
Політика
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Виконуючий обов'язки Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов наголошує, що пересування військових Чорноморського флоту Російської Федерації поза межами, визначеними угодою, буде розцінюватися Україною як “військова агресія”.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав на засіданні Верховної Ради України.

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“Я звертаюсь до військових керівників російського Чорноморського флоту, який базується на території України, з вимогою — всі військові повинні перебувати в межах території, які окреслені підписаною угодою. Будь-які пересування військових, тим більше зі зброєю, за межами території, буде оцінено нами, як військова агресія”.

Він зазначив, що Україна звертається до керівництва Російської Федерації з нагадуванням, що вона є гарантом територіальної цілісності України.

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