Турчинов: Пересування військових РФ у Криму буде розцінено, як військова агресія

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав на засіданні Верховної Ради України.

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“Я звертаюсь до військових керівників російського Чорноморського флоту, який базується на території України, з вимогою — всі військові повинні перебувати в межах території, які окреслені підписаною угодою. Будь-які пересування військових, тим більше зі зброєю, за межами території, буде оцінено нами, як військова агресія”.

Він зазначив, що Україна звертається до керівництва Російської Федерації з нагадуванням, що вона є гарантом територіальної цілісності України.