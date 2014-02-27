Новий Кабмін не має наміру відміняти пенсійну реформу - Яценюк
Новопризначений прем'єр-міністр України пояснив, що сьогодні це питання не може стояти на порядку денному, адже державна казна порожня.
Новий уряд не має наміру скасовувати пенсійну реформу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
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«Новий український уряд жодних популістських рішень не прийматиме. У зв'язку з тим, що державна скарбниця порожня, не може сьогодні стояти на порядку денному як питання скасування пенсійної реформи, так і інших рішень. Тому що це буде брехня, а людям ми брехати не будемо. Нам сьогодні потрібно забезпечити виплати пенсій, які визначені чинним законодавством. Людмила Володимирівна (Денісова - міністр соціальної політики - УНІАН), я Вас прошу дати картину із соціальних виплат, забезпечити максимальну можливість виплат», - підкреслив Яценюк.