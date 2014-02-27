Новий Кабмін не має наміру відміняти пенсійну реформу - Яценюк

Новий уряд не має наміру скасовувати пенсійну реформу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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«Новий український уряд жодних популістських рішень не прийматиме. У зв'язку з тим, що державна скарбниця порожня, не може сьогодні стояти на порядку денному як питання скасування пенсійної реформи, так і інших рішень. Тому що це буде брехня, а людям ми брехати не будемо. Нам сьогодні потрібно забезпечити виплати пенсій, які визначені чинним законодавством. Людмила Володимирівна (Денісова - міністр соціальної політики - УНІАН), я Вас прошу дати картину із соціальних виплат, забезпечити максимальну можливість виплат», - підкреслив Яценюк.