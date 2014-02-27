У США і НАТО немає плану на випадок вторгнення Росії до Криму

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву офіційного представника НАТО генерала Філіпа Бридлава, пише Lenta.ru.

Американський генерал, командувач силами Північноатлантичного альянсу в Європі, заявив, що НАТО не робить ніяких особливих дій у зв'язку з подіями в Україні.

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За словами генерала, він, як і багато інших зараз, стурбований ситуацією в Україні, однак в його розкладі є і більш важливі питання. «На поточний момент ми не зайняті розробкою яких-небудь заходів. Ми збираємося підтримувати мирне вирішення цієї ситуації», - додав Бридлав.

Майже одночасно з ним виступив британський прем'єр-міністр Девід Кемерон. Він також заявив про свою стурбованість і закликав Росію поважати територіальну цілісність України. Він підкреслив, що в 1994 році РФ гарантувала цілісність українських кордонів в обмін на відмову Києва від ядерної зброї. «Ми будемо уважно стежити за виконанням цієї обіцянки», - сказав Кемерон.

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Раніше щодо подій у Криму висловився міністр оборони США Чак Хейгл, який закликав Росію уникати дій, які можуть бути розцінені «неправильно». Він також нагадав, що Пентагон «пильно стежить за навчаннями російських військ біля кордону з Україною».

В останні два дні у Криму триває протистояння між прихильниками відділення півострова від України і їх противниками. За останніми даними, в Сімферополі та Севастополі державних і муніципальних установ прибрані прапори України, на їх місце поставлені російські триколори. Столиця автономії при цьому заблокована: автобусне сполучення з нею перервано.

Місцева влада оголосила про намір провести референдум про приналежність півострова. У Києві ці заяви і дії називають незаконними і попереджають про можливості російського вторгнення в Україну.